OpenAIがロシア・中国・イラン・イスラエルによるAIの悪用を未然に防いだと明かす

◆イランの政治的ネットワーク「International Union of Virtual Media(IUVM)」 「 International Union of Virtual Media(IUVM) 」はイランを拠点に活動する政治的ネットワークで、複数のSNSアカウントやウェブサイトを用いてイラン国外の世論を誘導しているとされています。OpenAIによると、IUVMはAIモデルを用いて長文の記事やウェブページ用のタグなどを生成し、作成した記事を「iuvmpress[.]co」で公開していたとのことです。

OpenAIが「AIを用いて世論を操作し政治的結果に影響を与えようとする活動」を2024年3月~2024年5月に5件阻止したことを明らかにしました。阻止された活動はロシア・中国・イラン・イスラエルのユーザーによって展開されており、いずれも大きな影響を与える前にアカウントを停止できたとのことです。 Disrupting deceptive uses of AI by covert influence operations | OpenAI https://openai.com/index/disrupting-deceptive-uses-of-AI-by-covert-influence-operations/ OpenAIが阻止した「AIを用いて世論を操作し政治的結果に影響を与えようとする活動」は以下の通り。 ◆ロシアの政治的活動「Bad Grammar」 OpenAIは、ロシアのユーザーによるアメリカ・ウクライナ・バルト三国・モルドバを対象にした政治的活動を検出し、その活動を「Bad Grammar」と名付けました。Bad GrammarはOpenAIのAIモデルを利用してTelegram向けのボットを開発し、政治的コメントをTelegramに自動投稿していたとのこと。また、Telegramに投稿する政治的コメントもOpenAIのAIモデルを用いて生成していました。 Bad GrammarがTelegramに投稿していた政治的コメントの例が以下。「アメリカ政府はウクライナではなく自国の支援に力を注ぐべき」という旨が記されています。

