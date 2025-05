ゲームにおける「レベルデザイン」とは何か？

ゲームの開発者インタビューなどには、よく レベルデザイン という言葉が出てきます。ゲームの面白さを左右する重要な要素のひとつであるレベルデザインについて、インディーゲーム開発者の ロバート・ヤン 氏が創設した非営利プロジェクトのLevel Design Bookに分かりやすい解説が記されています。 What is level design | The Level Design Book https://book.leveldesignbook.com/introduction レベルデザインにおけるレベルとは、しばしばマップとも呼ばれるゲーム上の空間のことで、フォートナイトの「島」やRobloxの「障害物コース(Obby)」などがその例です。また、バスケットボールのコートや陸上競技のトラックといったスポーツの競技場や、モノポリーボード、クロスワードパズル、塗り絵なども広い意味でのレベルにあたるとのこと。 以下は、ゲーム「Halo」シリーズのマルチプレイヤーマップであるBlood Gulchとバスケットボールのコートを重ね合わせたものです。

