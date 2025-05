ソニーの決算発表でPlayStaion 5の2024年の販売台数は前年同期比11％減の1850万台と判明、トランプ関税の影響は1000億円

2024年度第4四半期連結業績補足資料 (PDFファイル) https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/24q4_supplement.pdf Sony considers PS5 price hikes to cover Trump’s tariffs | The Verge https://www.theverge.com/news/666584/sony-earnings-tariffs-ps5-price-us-manufacturing ソニーグループの2024年度の売上高は、金融分野を除く連結ベースで前年度比7%増の12兆439億円、ソニーとしての連結ベースだと前年度比±0%の12兆9571億円でした。営業利益は全体で前年度比16%増の1兆4072億円となっています。

2025年05月15日 14時10分00秒

