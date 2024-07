Metaがナイジェリアのセクストーション詐欺師が使用していた約6万3000のアカウントを凍結

Meta Removes 63,000 Accounts in Nigeria Linked to Sextortion Scammers - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-24/meta-removes-63-000-accounts-linked-to-sextortion-scammers Metaが大量凍結を実施したのは2024年5月末で、ナイジェリアにおいてセクストーションに直接関与しようとしていた約6万3000のInstagramアカウントを凍結したほか、同じくナイジェリアを拠点とし、詐欺を行うためのヒントを提供していた1300のFacebookアカウント、200のFacebookページ、5700のFacebookグループを削除したそうです。 また、Metaは約2500件のアカウントからなる小規模な詐欺ネットワークも発見しており、Metaのシステムによって無効化されていたアカウントを除くごく少数のアカウントを手動で削除することに成功しています。

ターゲットの性的な写真を何らかの手段で手に入れ、それを家族や友人に送ると脅迫して金銭を要求する「セクストーション」が急増する中、ナイジェリアでセクストーションを行っていた約6万3000件のInstagramアカウントを凍結したとMetaが発表しました。 Combating Financial Sextortion Scams From Nigeria | Meta https://about.fb.com/news/2024/07/combating-financial-sextortion-scams-from-nigeria/

