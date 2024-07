「カラーホイールは間違っている」という指摘、色覚の実際の仕組みとは？

色の表現範囲を表す「 色空間 (カラースペース)」には、赤・緑・青の3原色を混ぜる「 RGB 」、主に印刷で用いられるシアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4成分による「 CMYK 」のほか、赤・黄・青の「 RYB 」という方法もあります。原色同士を混ぜて他の色を作成するイメージを円状に表現したのが カラーホイール ですが、実際の印刷用インクやテレビ画面、物理学を考えると「カラーホイールはウソである」ということを、起業家・投資家のジェイソン・コーエン氏が解説しています。 Color Wheels are wrong? How color vision actually works https://longform.asmartbear.com/color-wheels/ 以下の画像は、ファッション関係のブログを投稿する ネキア・トーレス 氏が示したカラーホイール。ここでは、「 原色 (PRIMARY)」である赤、青、黄を三角形に配置し、それぞれの中間地点に原色同士が混ざり合った「 二次色 (SECONDARY)」、原色と二次色の間にそれらが交ざった「三次色(TERTIARY)」を示しています。このように色を抽象的な円状に示した図解構成を色相環もしくはカラーホイール、カラーサークルと呼びます。

・関連記事

RGBではなく赤・黄・青の「RYB」カラーモデルで色を選択する方法とは? - GIGAZINE



色空間を表す「RGB(赤・緑・青)」と「HSL(色相・彩度・輝度)」の値の関係が視覚的に分かる「RGB & HSL」 - GIGAZINE



sRGBが色空間の中でもひときわ異質な理由とは? - GIGAZINE



0と1の連続から色彩豊かな映像を生み出す基本原理とは? - GIGAZINE



ブラウザによって色が異なる「色空間」の不思議な世界 - GIGAZINE

2024年07月20日 07時00分00秒 in デザイン, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.