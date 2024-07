ケンタッキーフライドチキン創始者「カーネル・サンダース」がチキンの品質がひどいことに苦言を呈していた

1976年9月のある日に発行されたニューヨーク・タイムズの中に、ケンタッキーフライドチキン(KFC)の創設者であるカーネル・サンダース(ハーランド・デイヴィッド・サンダーズ)についての記事が掲載されました。その中で、会社から離れてアドバイザーとなったカーネル・サンダースがふと訪れたKFC店舗で「チキンの味がひどい」と漏らしていたことが記されています。 “For the Colonel, It Was Finger-Lickin’ Bad” https://kottke.org/16/08/for-the-colonel-it-was-fingerlickin-bad フランチャイズが成功して各地にKFCを建てたカーネル・サンダースは、1964年に投資会社へ会社を売却し、アドバイザーという立場でしばらく会社のために活動していました。しかし、一部の店舗の味は気に入らなかったようで、カーネル・サンダースがマンハッタンのKFCに訪れたときの様子がニューヨーク・タイムズに記されています。

2024年07月20日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

