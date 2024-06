日本などの高所得国では民主主義に対する満足度が近年低下している

人々の意識や傾向などの調査を実施するシンクタンクの ピュー・リサーチ・センター が実施した2024年の調査により、世界中で多くの人々が自分の国の 間接民主主義 に不満を抱いていることがわかりました。さらに同じ調査では、高所得の国ほど、民主主義に不満があることが明らかになっています。 Rising dissatisfaction with democracy in high-income nations | Pew Research Center https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/06/18/satisfaction-with-democracy-has-declined-in-recent-years-in-high-income-nations/

・関連記事

「アナーキストとは何者なのか」を人類学者デヴィッド・グレーバーはどう表現したか - GIGAZINE



「田舎の白人」がアメリカの民主主義の脅威になるという指摘 - GIGAZINE



「あなたが右翼である5つの兆候」を専門家が解説、そもそも右翼は何かよくない思想なのか? - GIGAZINE



民主主義を改善するためにAIを活用する方法とは? - GIGAZINE



民主主義は大部分の国ではつい最近のことに過ぎないというのがよく分かる世界地図 - GIGAZINE



なぜ民主主義は「大衆による暴君への支持」に行き着くのか? - GIGAZINE

2024年06月30日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.