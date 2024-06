ランサムウェア集団「Qilin」が病院患者の機密情報を含む約400GBの情報を公開、被害に遭ったNHSは80億円の身代金支払いを拒否

2024年6月3日にロシアのサイバー犯罪集団「Qilin」がイギリスの医療機関を対象にしたランサムウェア攻撃を実行し、複数の医療機関で患者への対応が困難な状態が続いています。新たに、Qilinが医療機関から盗み出した約400GBの個人情報をダークウェブで公開したことが明らかになりました。 Synnovis cyber incident - NHS England Digital https://digital.nhs.uk/news/synnovis-cyber-incident Synnovis cyber incident - NHS England Digital https://digital.nhs.uk/news/synnovis-cyber-incident Qilin Ransomware Leaks 400GB of NHS and Patient Data on Telegram https://hackread.com/qilin-ransomware-attack-nhs-patient-data-leak-telegram/ Qilinはロシアを拠点に活動するサイバー犯罪集団で、これまでにも企業や学校などあらゆる種類の組織を対象にランサムウェア攻撃を実行してきました。Qilinは2024年6月3日にロンドンで国民保険サービス(NHS)の委託で血液検査を実施する病理学研究所の Synnovis に対するランサムウェア攻撃を実施。これにより、ロンドンの複数の病院で輸血や手術が行えなくなる被害が 発生 しました。伝えられるところによると、被害を受けた医療機関は3000件以上に 及ぶ とのこと。 また、Qilinは「Synnovisに5000万ドル(約80億円)の身代金を要求していたが、支払は拒否された」という旨の声明を発表しており、Synnovisが攻撃者の要求に応じなかったことも明らかになっています。 ロンドンの医療サービスへのランサムウェア攻撃でハッカー集団が5000万ドルを要求していたことが判明 - GIGAZINE

2024年06月24日 16時08分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.