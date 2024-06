ランサムウェア攻撃で病院のシステムが停止し輸血や手術が行えなくなる非常事態が発生、ロンドンの複数の病院が混乱に陥り予定されていた分娩もキャンセルに

2024年6月4日、イギリスのロンドンを拠点とする病理サービスプロバイダーの Synnovis が、現地時間の6月3日にランサムウェア攻撃を受け、SynnovisのすべてのITシステムで影響が発生し、多くの病理サービスで中断が生じたことを発表しました。サイバー攻撃が病院に入院している患者にも影響をおよぼしているとSynnovisは説明しており、すでに問題が起きていない別の医療機関へ振り替え搬送などが行われています。 SYNNOVIS’ STATEMENT ON THIS WEEK’S CYBERATTACK | Synnovis https://www.synnovis.co.uk/news-and-press/synnovis-cyberattack

イギリス・ロンドンの病院で利用されている病理サービスが、サイバー攻撃の影響で使用できない状況に陥りました。影響を受けた病院では病理サービスを利用する手術や輸血を行うことができなくなっており、緊急性の高い救急患者などはサイバー攻撃の影響を受けていない別の病院へ振り替え搬送されています。 Services disrupted as London hospitals hit by cyber-attack | NHS | The Guardian https://www.theguardian.com/society/article/2024/jun/04/cyber-attack-london-hospitals

2024年06月06日 11時50分00秒 in セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.