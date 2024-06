ランサムウェアで「かなりの割合のアメリカ人」の医療記録が盗まれたとヘルスケア大手が公表、35億円の身代金を支払うもデータ流出を防げず損害拡大

ランサムウェアによりニコニコ動画をはじめとするKADOKAWAの複数サービスが停止するなど、ランサムウェア被害は日本の企業や機関にとっても対岸の火事ではありません。アメリカ人の3分の1の健康データを扱う医事管理システム大手・ Change Healthcare(CHC) が、2024年2月に発生したランサムウェア攻撃の調査結果として、「かなりの割合のアメリカ人に関する膨大なデータ」が盗み出されたと発表しました。 Change Healthcare HIPAA Substitute Notice | Change Healthcare https://www.changehealthcare.com/hipaa-substitute-notice Change Healthcare lists the medical data stolen in ransomware attack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/change-healthcare-lists-the-medical-data-stolen-in-ransomware-attack/ CHCは2024年2月21日に、同社のシステムでランサムウェアが展開していることを認識しました。この際、CHCは影響の拡大を防ぐためにシステムを切断して機器の電源を切り、法執行機関に連絡して調査を開始しました。その結果、2月17日~20日の間に大量のデータが流出したことが確認されました。 ランサムウェアでCHCを攻撃したとされているグループは、6TBのデータを盗み取ったと主張しています。 ランサムウェア攻撃の影響が全米7万カ所の薬局のうち90%以上に波及、ハッカーは6TBのデータを盗んだと主張 - GIGAZINE

2024年06月24日 15時06分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

