医療機関の9割がここ1年の間に平均43件のサイバー攻撃を受けている

医療機関でITおよびセキュリティに携わる担当者を対象にした調査の結果、ここ1年間のうちに、89%の医療機関が最低1件のサイバー攻撃を受けたことがわかりました。件数は平均すると43件に上るとのことです。 Cyber Insecurity in Healthcare: Cost & Impact on Patient Care | Proofpoint US https://www.proofpoint.com/us/cyber-insecurity-in-healthcare

2022年09月11日 22時31分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

