2024年06月19日 12時00分 サイエンス

なぜ激辛料理は人をひきつけるのか?



デンマークでは2024年6月、韓国の激辛インスタントラーメン「ブルダック炒め麺」が「辛すぎて急性中毒のおそれがある」としてリコールされましたが、依然として日本では普通に購入して食べることができます。食品安全当局が「健康に悪影響」と判断するほどの激辛料理がなぜ人を引きつけるのかについて、イギリスのハル大学で科学コミュニケーション学教授を務めるマーク・ローチ氏が解説しています。



Denmark bans noodles for being too hot – what you need to know about chilli heat

https://theconversation.com/denmark-bans-noodles-for-being-too-hot-what-you-need-to-know-about-chilli-heat-232420





◆なぜ唐辛子を「辛い」と感じるのか?



