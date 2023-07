なぜ人は辛い食べ物が好きなのか？

唐辛子などを食べた時に感じる「辛み」は味覚で感じ取れる酸味・苦味・甘味・塩味・うま味とは異なり、実際のところ「痛み」と同じものです。一体なぜ人々は痛みと同じものであるはずの「辛み」を愛しているのかについて、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。 Why do people like spicy food? | Live Science https://www.livescience.com/health/food-diet/why-do-people-like-spicy-food

・関連記事

なぜ痛みを伴うほどの「激辛」を愛してしまうのか? - GIGAZINE



激辛の唐辛子を食べると感じる「痛み」でケガをしてしまうことがあるのか? - GIGAZINE



「辛いものの食べ過ぎで体を壊すことはあるのか?」を医学の専門家が回答、長期的な認知機能に影響があるとの研究結果はどう受け取るべきか? - GIGAZINE



自分が作った激辛ソースを食べて死んでしまった男性 - GIGAZINE



防塵マスク&ゴーグルを着用しないと作れない激辛唐辛子100本入りの「ギロチン炒飯【ゴッド】」を本当に命がけで食べてきました - GIGAZINE



なぜ激辛唐辛子メニューを食べた後に水を飲んでも効果がないのか - GIGAZINE



2023年07月15日 17時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.