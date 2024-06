ロンドンの医療サービスへのランサムウェア攻撃でハッカー集団が5000万ドルを要求していたことが判明

Hackers demand $50M ransom payment from UK lab provider following hospital disruption - SiliconANGLE https://siliconangle.com/2024/06/18/hackers-demand-50m-ransom-payment-uk-lab-provider-following-hospital-disruption/

2024年6月上旬にロンドンの医療サービス提供業者である Synnovis が大規模なランサムウェア攻撃を受け、病院のサービスに影響が出た問題で、犯行はロシア語話者のハッカー集団・Qilinによるもので、Synnovisに対し5000万ドル(約78億9000万円)の身代金を要求していたことがわかりました。 UK Hospital Hackers Say They’ve Demanded $50 Million in Ransom - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-18/uk-hospital-hackers-say-they-ve-demanded-50-million-in-ransom

2024年06月19日 12時30分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

