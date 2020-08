ランサムウェアの被害を受けた大学とハッカーの間で行われた「身代金交渉」の様子とは？

感染したコンピューターのシステムを暗号化し、復旧するための解除キーと引き換えに身代金を要求する ランサムウェア による被害は、 病院 や 自治体 など幅広い企業や機関で確認されています。海外メディアのBloombergが、 カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF) のサーバーをランサムウェアでロックしたハッカーと、UCSFが用意した「交渉人」との間で交わされた身代金交渉の様子を報じています。 UCSF Hack Shows Evolving Risks of Ransomware in the Covid Era - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/features/2020-08-19/ucsf-hack-shows-evolving-risks-of-ransomware-in-the-covid-era 2020年6月1日、UCSFの疫学および生物統計学部門で使用されているサーバーがランサムウェアの攻撃を受け、データにアクセスできない状態となってしまいました。ハッカー側はわずか7台のサーバーを使ってデータを暗号化し、少なくとも20GBものデータを盗み出していたとのこと。

2020年08月21日 07時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

