2024年06月11日 23時00分 ソフトウェア

AppleがiPhoneでWindowsを動かせるアプリ「UTM」をリジェクトしてブロック



iPhoneまたはiPadでWindowsやLinuxをエミュレートできる汎用(はんよう)PCシステムエミュレーター「UTM」がApp Storeへの掲載を拒否されたことがわかりました。



Apple blocks PC emulator from being available in iOS App Store and third-party app stores - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/06/09/apple-blocks-pc-emulator-utm-app-store/



UTMはオープンソースのアプリで、サードパーティのアプリストア等を経由してiPhoneまたはiPadにインストールすることができます。以下の画像をクリックするとUTM使用時のシミュレーション動画が再生されます。





UTMとは別に、開発元はApp Storeの要件に合致する機能制限版の「UTM SE」を開発し、掲載のために審査を受けていました。



直近の出来事として、レトロゲーム機のエミュレーターアプリがApp Storeでの配布を認められるというものがありました。開発元はこの事実を知り、PCのエミュレーターアプリも認められると考えたそうです。



Appleがレトロゲーム機のエミュレーターアプリをApp Storeでリリースすることを認める - GIGAZINE





ところが、およそ2カ月の審査を経て返ってきた答えは「拒否」。Appleからの回答は、ガイドラインには確かに「ゲームエミュレーターを許可する」との規定があるものの、これはUTM SEには適用されないというものでした。さらに、UTM SEはサードパーティ製アプリの身元を保証する公証審査でも適格ではないと判断されたため、サードパーティのアプリストアでも配布してはならないと命じられたそうです。





開発元は「UTM SEはゲームもエミュレート可能ですが」と苦言を呈しつつ、「機能制限版のUTM SEで得られる体験は標準以下であり、争う価値はないと考えているため、Appleのコンテンツとポリシーの決定に従います。Appleが態度を変えない限り、App StoreまたはサードパーティストアでUTM SEを入手できるようにするために、追加の時間や労力を費やすつもりはありません」と述べました。



iOS用のUTMは引き続き「AltStore」などからサイドローディングできます。Mac版UTMは、Mac App Storeで入手可能です。