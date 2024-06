Intelがイスラエルで行っている4兆円規模の新工場建設計画を中止

אינטל העולמית עוצרת את הרחבת המפעל בקריית גת | כלכליסט https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rjuh4h4rc Intel pauses work on $25B Israel fab • The Register https://www.theregister.com/2024/06/10/intel_israeli_fab/ Intelとイスラエルの結びつきは2024年で50周年を迎えるという深いもので、エルサレムやハイファ、ペタク・チクヴァ、キルヤット・ガトに開発・製造拠点を置いています。 Intel in Israel https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/intel-in-israel.html

・関連記事

TSMCがアメリカ政府から1兆円の資金調達に成功してアリゾナ州に3番目の半導体工場を建設することを発表 - GIGAZINE



なぜ現代の半導体工場を建設するには何兆円もの費用がかかってしまうのか - GIGAZINE



日本のチップメーカー「Rapidus」が約5兆円を投入する工場でチップの製造とパッケージ化を計画しておりTSMC・Intel・Samsungとは一線を画している - GIGAZINE



日本は半導体サプライチェーンをどのように支えているのか? - GIGAZINE



2024年06月11日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.