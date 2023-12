2023年12月27日 11時05分 ハードウェア

イスラエル政府が国内に新設するIntelの工場へ約4600億円の助成金を投じるとの報道



Intelが2028年の稼働開始を目指してイスラエルに新工場を設立する計画について、新たにイスラエル政府が32.5億ドル(約4600億円)の助成金を与えると報じられました。新工場は、既存の工場に隣接する形で建設される予定です。



新しい工場は、ガザ地区から約42km離れたキルヤット・ガト近郊にあるIntelの既存の工場に併設されます。新工場では半導体製造に使用される極端紫外線(EUV)リソグラフィのための設備が導入されるそうですが、どのプロセス技術に対応するかは未定。ロイターはIntelがイスラエル政府から32.5億ドルの助成金を得る予定だと報じました。



イスラエル政府とIntelは2023年6月にガト近郊に新工場を建設するという予備契約を結んでいて、今回は工場建設が結実するとともに、助成金を得るという情報が新たに発表されました。Intelは工場建設に250億ドル(約3兆5000億円)を費やすとしていて、ベンヤミン・ネタニヤフ首相はこれを「イスラエル史上最大の海外からの投資」と表現しています。



なお、Intelはイスラエルの半導体メーカー・Tower Semiconductorを54億ドルで買収する計画を2022年に発表しましたが、必要な規制当局の承認を得られなかったため、この買収は2023年初めに破棄されました。この買収が破綻したのは、中国の独占禁止法規制当局が認可を与えなかったからだと伝えられています。



Intelは「新工場建設は、欧米で進行中および計画中の製造投資と並び、より強力なグローバル・サプライチェーンを育成する取り組みの一部である」との声明を発表しました。



イスラエルのベザレル・スモトリヒ財務大臣は、「イスラエルが完全なる邪悪との戦争、善が悪を倒さなければならない戦争を行っている中、この投資は人類の進歩をもたらす正しい価値観への投資である」と発言。2023年10月から始まったイスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への侵攻についての話を交え、世界各地で設備投資を行うIntelの来訪を歓迎する態度を見せました。



新工場は2028年に稼働開始し、2035年までに操業する予定です。