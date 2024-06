IQ100超えを達成したAIモデルのClaude 3は「いい性格」を持つようにトレーニングされている

元OpenAIのエンジニアが設立したAIスタートアップのAnthropicは、大規模言語モデル(LLM)ベースのチャットAIである「 Claude 」を開発しており、2024年3月にリリースされた「 Claude 3 」は 推定IQが人間の基準値である「100」を上回った として注目を集めています。そんなAnthropicが、「AIモデルに有益な性格特性を持つようにトレーニングする」という試みについて報告しました。 Claude’s Character \ Anthropic https://www.anthropic.com/research/claude-character Exploring Claude 3's Character: A New Approach in AI Training - Blockchain.News https://blockchain.news/news/exploring-claude-3-character 一般に、AIモデルを開発する企業はモデルが有害なことを言わず、有害なタスクを支援しないように、つまり「無害な動作」を実現するようにトレーニングします。しかしAnthropicは、「尊敬に値する人の性格」において重要なのは無害さだけでなく、世界に対する好奇心や不親切にならないように真実を伝える姿勢、自分への過信や過度な謙遜をしない態度、問題を多面的に捉える能力といった点だと指摘。

・関連記事

GPT-4超えをアピールするClaude-3がAIで初めてIQ100超えを達成したという報告 - GIGAZINE



日本語対応マルチモーダルAI「Claude 3」はわずか2つのプロンプトで量子アルゴリズムを設計可能 - GIGAZINE



「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」「Claude」「Perplexity」の性能を日常的な会話で評価した結果が公開される - GIGAZINE



ついにチャットAI「Claude」のiOSアプリをAI開発企業のAnthropicがリリース - GIGAZINE



ChatGPT、Claude、Perplexityという3つの競合AIが同時にシステム障害を起こし利用不可に - GIGAZINE



AmazonはAI企業「Anthropic」に6000億円も投資しながらAI開発でAnthropicを上回ることを目指している - GIGAZINE



無料かつ匿名でブラウザからChatGPTやClaude 3などのAIが使える「AI Chat」をDuckDuckGoがリリースしたので使ってみた - GIGAZINE



2024年06月10日 16時25分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.