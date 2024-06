アジャイルを採用したソフトウェアプロジェクトの失敗率はその他の手法と比べて268％も高いことが判明

268% higher failure rates for Agile software projects • The Register https://www.theregister.com/2024/06/05/agile_failure_rates/ 今回の調査はコンサルタント会社「Engprax」が書籍「Impact Engineering」のために実施したもので、アメリカ合衆国およびイギリスの合計600人のエンジニアを対象に2024年5月3日から2024年5月7日まで実地調査を行いました。 調査によると、開発開始前に明確な要件が文書化されたプロジェクトは成功率が97%増加したほか、問題が発生した際にすぐに話し合える環境があることで成功率が87%増加し、要件が現実の問題を正確に表していることを確認することで54%、開発開始前に仕様を策定することで50%成功率が増加するとのこと。

・関連記事

開発プロジェクトの「計画」を立てる上で重要なこととは? - GIGAZINE



「生涯現役開発者」を貫く40代~60代のソフトウェア開発者たち - GIGAZINE



20年間ソフトウェアエンジニアとして働いて学んだ20個のことまとめ - GIGAZINE



NetflixやAmazonなどの大企業も導入する「マイクロサービス」の利点とは? - GIGAZINE



ConfluenceやJiraを手がけるAtlassianの市場評価は誤りでそんなに価値は高くないという批判 - GIGAZINE

2024年06月07日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.