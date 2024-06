世界で少なくとも700万人が罹患している炎症性腸疾患の主要原因を研究グループが発見

Bowel disease breakthrough as researchers make ‘holy grail’ discovery | Digestive disorders | The Guardian https://www.theguardian.com/society/article/2024/jun/05/bowel-disease-hope-researchers-find-biological-pathway フランシス・クリック研究所とユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームは、以前からIBDや他の自己免疫疾患との関連が指摘されてきた、「遺伝子砂漠」と呼ばれる 非コードDNA領域 の調査を行い、「エンハンサー」が存在することを発見しました。 「エンハンサー」とは、遺伝子が作るタンパク質の量を増加させることができる「ボリュームダイヤル」のようなもの。研究グループが発見したエンハンサーは、炎症反応で大きな役割を果たすマクロファージでのみ活性化し、「ETS2」と呼ばれる遺伝子の働きを強化していました。

指定難病の「 クローン病 」や「 潰瘍性大腸炎 」などを含む炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)は、イギリスで10人に1人、世界では総人口のおよそ5%が罹患しているといわれている病気です。これまで、IBDの原因は不明でしたが、フランシス・クリック研究所などが、IBDの主な原因となる生物学的経路の特定に成功したことを明らかにしました。 A disease-associated gene desert directs macrophage inflammation through ETS2 | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-024-07501-1 Major cause of inflammatory bowel disease discovered | Crick https://www.crick.ac.uk/news-and-reports/2024-06-05_major-cause-of-inflammatory-bowel-disease-discovered

・関連記事

合成着色料「赤色40号(アルラレッドAC)」が大腸炎に関係しているという実験結果が発表される - GIGAZINE



ついにマイクロプラスチックの危険性が明らかに、ヒトの腸に深刻な障害をもたらす炎症が発生するとの実験結果 - GIGAZINE



腸内細菌は腸以外の場所でも暮らせるように進化する可能性があるという研究結果 - GIGAZINE



2024年06月07日 09時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.