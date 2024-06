2024年06月06日 12時00分 サイエンス

乳首でわかる健康状態を解剖学者が解説



乳首は、母乳で子育てをするわけでもない男性にとってはあってもなくてもいいように思える器官ですが、性別にかかわらず乳首には健康に関する重要なヒントが隠されています。そんな乳首に関する医学的な知識や知られざるトリビアを、専門家が解説しました。



What your nipples can tell you about your health

https://theconversation.com/what-your-nipples-can-tell-you-about-your-health-228757



イギリス・ブリストル大学の解剖学者であるダン・バウムガード氏は、よく乳首について尋ねられるとのこと。例えば、「なぜ男性にも乳首があるんですか?」「乳首が性感帯とみなされるのはなぜ?」といった質問です。



◆乳首と健康

半分冗談じみた質問はさておき、乳首は授乳中の女性にとって重要な機能を持っています。乳首には乳児への授乳に反応する複数の神経があり、これによってオキシトシンというホルモンの放出が促され、乳房からの母乳の分泌が促進されます。





