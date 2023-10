2023年10月08日 12時00分 サイエンス

人の「手」には肝硬変や甲状腺疾患などさまざまな病気の兆候が現れる



人々は日常生活で何気なく「手」を使っていますが、古代ギリシアの医師であるヒポクラテスの時代から、手にはさまざまな病気の兆候が現れることが知られています。そんな手からわかる健康上の問題について、イギリスのランカスター大学で解剖学教授を務めるアダム・テイラー氏が解説しました。



What your hands say about your health

https://theconversation.com/what-your-hands-say-about-your-health-209704





◆爪

「ばち指」とは、指の先端が広くなって爪の付け根が隆起し、まるで爪が太鼓のバチのような形状になった状態を指します。ばち指は肺がんや間質性肺炎、チアノーゼ性心疾患、肝硬変、潰瘍性大腸炎、クローン病、副甲状腺機能亢進症などの患者にみられることがあり、ヒポクラテスは紀元前の頃からばち指が肺疾患と関連していることを報告していました。



他にも爪の状態からわかる疾患は数多く存在しており、たとえば爪の半分が白くもう半分が赤褐色になるハーフアンドハーフ爪(リンジー爪)は、慢性腎臓病患者の約50%に見られる特徴です。また、爪が不透明なすりガラスのように白色化するTerry's nail(テリー爪)は、肝硬変や2型糖尿病、HIVなどに関連しているとのこと。



また、爪の横方向に白い線が入るMuehrcke's nails(ミュルケ爪/ミュルケ線)は、血液中で最も多い割合を占めるタンパク質のアルブミンが不足していることを示す特徴です。アルブミン不足によるミュルケ線は、代謝ストレスやタンパク質の欠乏、腎臓病などの指標になるとテイラー氏は述べています。





◆手のひら

手のひらは緊張していたり運動したりすると汗をかきますが、特に汗をかく原因が思い当たらないのに手汗が多い場合、神経信号に何らかのエラーが発生している可能性があるとのこと。これは特に悪い原因が存在しない良性の原発性多汗症であるケースもありますが、中には甲状腺機能に問題が生じている兆候の場合もあるそうです。



たとえば甲状腺機能亢進症は、チロキシンなどの甲状腺ホルモンが過剰に分泌されてしまう病気であり、これによって代謝が過剰に増進して手のひらに汗をかくことがあるとテイラー氏は述べました。



さらに深刻な手のひらの異常としては、手のひらや指に赤色または紫色の斑点が現れるオスラー結節やジェーンウェー病変と呼ばれるものがあります。オスラー結節は痛みを伴う1mm~10mmのしこりが数時間~数日間ほど現れ、ジェーンウェー病変は痛みのない赤い斑点で数日~数週間ほど持続します。これらは心臓の弁や壁に細菌が感染して発生する感染性心内膜炎の特徴的な兆候であり、適切な治療を行わないと死に至るとのこと。





◆痛み

手に針を刺したような痛みやしびれを感じた場合、それは手首から手のひらにかけて走る正中神経が圧迫されて生じる手根管症候群の可能性があります。治療法として手を使わず安静にするのが一番とされており、添え木をすることも効果的だとのこと。



また、糖尿病に伴う血糖値の上昇により、手などの四肢にしびれや痛みが生じることもあるそうで、この病態は糖尿病神経障害と呼ばれています。



◆指の長さ

指の長さはそれ自体が病気の兆候を示すわけではありませんが、後の人生でどのような病気にかかりやすいのかを知るひとつの指標になるとのこと。



一般に、人差し指と薬指の長さは女性だとほぼ同じくらいですが、男性では薬指よりも人差し指の方が長くなる傾向があります。これは子宮内でさらされたホルモンの影響とみられており、薬指が長い人はスポーツにおけるより良いパフォーマンスに関連していますが、女性では薬指の長さが変形性股関節症や変形性膝関節症のリスクとも関連しているとのこと。



生まれた後で指の長さを変えることはできませんが、健康的な体重を維持し、定期的に運動をして、血糖値を制御することで変形性関節症のリスクを抑えることができるとテイラー氏は述べました。