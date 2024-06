Googleが仮想化ソフトウェア企業のCameyoを買収、ChromeOSで仮想化Windowsアプリのサポートをさらに強化するため

Google acquires Cameyo to integrate Windows app virtualization into ChromeOS - The Verge https://www.theverge.com/2024/6/5/24171900/google-cameyo-acquisition-chromeos-windows-app-virtualization Google acquires Cameyo https://betanews.com/2024/06/05/google-cameyo/ 2018年に創業されたCameyoは、Windowsアプリを仮想化し、そのアプリをWindows以外のデバイスやウェブブラウザ内で実行する仮想アプリ配信(VAD)プラットフォームの開発を進めてきました。 さらにCameyoは、2023年に Googleと提携 し、 ChromeOS でのVADサービスの展開を発表。これによってChromebookなどを導入した企業でも、 VDI や DaaS などの仮想デスクトップ環境を構築することなく、ウェブ経由でのWindowsアプリの実行が可能となっています。

Googleが2024年6月5日、ソフトウェア仮想化を手がける Cameyo を買収したことを発表しました。 ChromeOS + Cameyo: Reimagining Legacy Apps for the Modern Enterprise | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/chromeos-cameyo-reimagining-legacy-apps-for-the-modern-enterprise

2024年06月06日 10時37分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

