中国製GPUで学習した純中国製LLM「MT-infini-3B」が「Llama3-8B」を超える性能を示し中国単独で高性能AIを開発できることが明らかに

・関連記事

中国が国内の半導体産業振興のため7兆円以上を出資 - GIGAZINE



アメリカのブラックリストにも乗った中国の半導体生産企業「SMIC」がTSMCに次ぐ世界第2位の半導体企業に - GIGAZINE



「2025年までに国内のコンピューターの演算能力を合計300エクサフロップスにまで向上させる」計画を中国が発表 - GIGAZINE



中国初の国産GPU「MTT S60」「MTT S2000」が発表される - GIGAZINE



NVIDIAが中国で「GeForce RTX 4090 D」をリリース、アメリカの輸出規制に準拠するため他国で販売されている4090よりもプロセッシングコアが最大10%少ないことが特徴 - GIGAZINE



中国がアメリカに禁じられたはずのNVIDIA製AIチップをDell・Gigabyte・Supermicro製サーバーから取得していたことが明らかに - GIGAZINE



2024年05月30日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.