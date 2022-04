2022年04月11日 20時00分 ハードウェア

中国初の国産GPU「MTT S60」「MTT S2000」が発表される



中国の新興GPUメーカー・Moore Threadsが同社初となるデスクトップPC向けGPU「MTT S60」とデータセンター向けGPU「MTT S2000」を発表しました。公式発表によると、MTT S60はIntel、AMDなどのCPUプラットフォームに加えて、Direct3D、Vulkan、OpenGL、OpenGLESなどのAPIをサポートするとのことです。



Moore ThreadsはNVIDIAの元グローバルバイスプレジデントであるZhang Jianzhong(张建中)氏が2020年10月に設立したGPU企業。今回発表した「MTT S60」「MTT S2000」は同社独自のアーキテクチャである「Moore Threads Unified System Architecture(MUSAアーキテクチャ)」を採用したGPUコア「苏堤(Sudi)」を搭載している点が大きな特徴とされています。





MUSAアーキテクチャは統合プログラミングモデル、ソフトウェアランタイム、ドライバフレームワーク、命令セットアーキテクチャ、チップアーキテクチャなど現代GPUに求められる一通りの機能に加えて、次世代GPU物理エンジン「AlphaCore」を搭載。このAlphaCoreは複雑な形状の個体や流体、柔軟な物体などを高精度で物理演算して、デジタルキャラクターの筋肉、衣服、髪の毛に映画のようなリアルさを与えてくれるそうです。



また、このAlphaCoreをベースにしたツールとして布や髪の毛向け作成ツール「VeraFiber」、気体・流体シミュレーションツール「Catalyst」、生体シミュレーションツール「Bionics」が同時にリリースされています。





このMUSAアーキテクチャのコアを搭載した今回のGPU2種は、OpenCL・SYCL・CUDA・Vulkan・DirectX・OpenGLなどのAPIや、Intel・AMD・飛騰・龍芯・兆芯などのCPUプラットフォーム、Windows 10・Linux・麒麟などのOS、H.264・H.265・AV1のエンコード&デコードをサポートしているとのことです。



今回発表された「MTT S60」「MTT S2000」はS60がデスクトップ向け、S2000がデータセンター向けという位置づけで、それぞれのスペックが以下。



MTT S60 MTT S2000 プロセスルール 12nm コア数 2048 4096 演算性能 6TFLOPS、192GPixel/s 12TFLOPS メモリ容量 8GB(LPGDDR4X) 32GB 冷却方式 ブロワー パッシブクーリング



2022年3月30日に行われたお披露目イベントでは、MTT S60を搭載したPCで解像度1080pかつ最高画質設定の「League of Legends」をプレイしている様子が公開されました。公式発表によると、中国製OS上で「Counter-Strike: Global Offensive」や「Dota2」などのeスポーツタイトルがスムーズに動作するとのことです。