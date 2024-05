ASMLとTSMCは中国の台湾侵攻に備えて半導体製造装置に「リモートで無効化する機能」を搭載しているとの指摘

高性能な半導体を製造するのに必要な「EUV(極端紫外線)リソグラフィ」という装置を 世界で唯一 製造するオランダのメーカー・ASMLと、台湾に拠点を置く世界最大の半導体ファウンドリ・TSMCが、中国の台湾侵攻に備えてEUVリソグラフィー装置を遠隔で無効化する仕組みを導入していると報じられました。 ASML and TSMC Can Disable Chip Machines If China Invades Taiwan - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/asml-tsmc-can-disable-chip-machines-if-china-invades-taiwan

・関連記事

アメリカ政府が日本・韓国・オランダに対し中国工場への技術者のサービス停止を含め中国への輸出規制を強化するよう求めている - GIGAZINE



Intelが14Aプロセスノードの実現に向けて業界初の商用「高NA EUVリソグラフィ」の組み立てを完了 - GIGAZINE



中国の半導体メーカー・SMICがアメリカの規制を乗り越えてファーウェイのHiSiliconが設計した5nmプロセスのチップを製造することが明らかに - GIGAZINE



半導体露光装置メーカー・ASMLにアメリカが中国への販売中止を要請 - GIGAZINE





2024年05月22日 10時29分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.