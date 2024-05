2024年05月17日 12時30分 ゲーム

Googleで「Minecraft」と検索すると検索ページで探索&素材集め&クリーパー退治ができる



ブロック状の世界で建物を作ったり冒険したりその他さまざまな遊び方ができるマインクラフトは、2009年にアルファ版がリリースされ、2016年には世界売上1億本突破、2019年には累計販売本数が1億7600万本を突破し「テトリス」を超えて「世界で最も売れたゲーム」になりました。そんなマインクラフトは2024年に15周年を迎えるということで、ゲーム機器やPC、スマートフォンだけではなくGoogle検索でも楽しめるようになりました。



Minecraft 15 周年記念セール&プレゼント | Minecraft

https://www.minecraft.net/ja-jp/15th-anniversary



Google now lets you play Minecraft in your search results - Polygon

https://www.polygon.com/24158379/minecraft-google-doodle-anniversary-easter-egg



マインクラフトは誕生15周年を記念して、2024年5月16日からゲームの割引きなどさまざまなキャンペーンを実施しています。15周年の公式ページでは、「ブロックを積んでいると、あっという間に時間が過ぎます。15年間、私たちは不思議な作品を作り、すぐに爆発するクリーパーをかわし、エンダードラゴンのところにベッドを置き、新しいブロックを求めて遠くまで冒険してきました。毎年、採掘とクラフトに時間を費やし、コミュニティはより大きく、より多様に育ちました。私たちはこれまでに、少なくともたくさんの思い出を積み重ねてきました。それでは、その歩みをご覧ください!」と記載されています。



15周年記念イベントの一環で、Google検索でマインクラフトの世界を楽しめる機能が追加されました。実際にどのように遊べるのかは、以下のムービーを見るとよくわかります。



Google検索でマインクラフトを遊んで探索してクリーパーにすべてを破壊されるまで - YouTube





Google検索で「Minecraft」と入力して検索。





検索結果の下部に、マインクラフトで見慣れたブロックが表示されました。ブロックをクリック。





すると、検索結果の画面に「スティーブ」と呼ばれるマインクラフトの初期キャラクターの腕が表示されました。視界に腕が映っているこの画面は、マインクラフトではおなじみ。





このとき、マウスカーソルが十字のアイコンに変わっています。この状態で、画面の適当な位置をクリック。





掘るような動きを繰り返し、クリックした周辺が変化していきます。





検索結果にマインクラフトの公式サイトが表示されていた部分が、マインクラフトのゲーム内にある森のような景色に変わりました。





検索結果のページでクリックした場所はマインクラフトの景色に変わるほか、マインクラフトの画面で手前にあるブロックは、ゲーム内のようにクリックして壊すことも可能。





破壊する場所によっては金などのクラフトや収集に大事な鉱石や、「TNT」という爆発する火薬なども現れます。また、ゲームのように素材を組み合わせたクラフトはできませんが、「木を見つけて壊したら腕からツルハシに」「ダイヤを手に入れたらダイヤのツルハシに」と装備をグレードアップしていくことができるため、隠された素材や地形を求めて探索を楽しめます。





Google検索のマインクラフトモードを終了するには、画面下の✕マークをクリック。





画面の下から、近づくと爆発するクリーパーが登場。





画面全体が大爆発してきれいになりました。