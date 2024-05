2024年05月16日 12時30分 ソフトウェア

GoogleがMatterとGoogle Homeに対応した6億台超のスマートデバイスをコントロールできる新API「Home API」を発表、AndroidとiOSの両方で利用可能&スマートテレビをハブ化することでより使いやすく進化



Googleがスマートホーム機器の共通規格である「Matter」や、Googleの開発するスマートホームハブアプリ「Google Home」をあらゆる開発者に向けて開放するために、「Home API」を発表しました。Home APIを利用することで、アプリ開発者は6億台を超えるスマートホームデバイスにアクセス可能となり、Google Homeのオートメーションエンジンを利用して自社アプリ内でユーザー向けのスマートソリューションを作成することが可能となります。さらに、Home APIはAndroidアプリだけでなくiOSアプリでも利用可能です。



GoogleはHome APIに関する「知っておくべき5つのこと」として、以下を挙げています。



1: 開発者は誰でもGoogle Homeと連動するエクスペリエンスを構築可能に

家は開発者にとってユーザーとシームレスでより深い関係を築くユニークな機会を提供する場所ですが、スマートホーム向けの開発は必要以上に困難な状況です。スマートホーム向けの開発とは、「多くのデバイスメーカーとの統合」「ハブやMatterファブリックの操作」「インテリジェントな信号によって駆動される自動化エンジンの操作」などを意味します。



スマートホームデバイス専用のアプリを構築するというだけでなく、フィットネスアプリや配信アプリといったスマートホームとは関係のないアプリを構築する場合でも、Home APIを使用することで楽しく差別化されたエクスペリエンスを提供することが可能となります。そして、これはAndroidとiOSの両方で可能となる予定です。



2:アプリから6億台超のデバイスにアクセス可能に

新しいDevice APIとStructure APIを使用することで、1度の統合で6億台を超えるデバイスにアクセス可能となります。自宅でも外出先でも、「Matter対応の電球」や「Nest Thermostat」など、Google Homeに接続されているデバイスを制御・管理することができるようになる予定です。スマートホームのあらゆる側面を管理できる複雑なアプリを構築することが可能となるだけでなく、スマートデバイスとアプリを統合することで「食品配達ドライバーが到着する前に玄関の照明を点灯させる」といったことも可能となります。



Home APIは、業界標準のベストプラクティスを活用して、プライバシーとセキュリティを念頭に置いて設計されたAPIです。ユーザーはアプリがスマートホームデバイスにアクセスできるようになる前に、アクセスを明示的に許可する必要があります。また、Google Homeアプリからいつでも簡単にアクセス権限を取り消すことも可能。高品質のエクスペリエンスを保証するために、Home APIを採用する開発者は、アプリを起動する前に独自の認定に合格する必要があります。



なお、Device APIとStructure APIはスマートホームエクスペリエンスを作成するための基本的な構成要素をすべて網羅したものとなるとのこと。





さらに、新しいCommissioning APIも登場します。Commissioning APIはMatterファブリックを作成することなく、開発者が作成した独自のアプリまたはGoogle Homeアプリ内、あるいはAndroidのファストペアを使用して直接Matterデバイスをセットアップすることができるようになります。





3:Google独自の住宅に関するインテリジェンスを活用してオートメーションを実現

スマートホームでは、ユーザーが複数のデバイスを追加するにつれ、すべてのデバイスを同時に動作させることが困難になっていきます。これまでGoogleは新しい信号を追加したり、高度なスキルを持つ人が生成AIを用いてスマートホーム用のスクリプトを作成できるようにしたりと、さまざまな取り組みを進めてきました。そんな取り組みの延長線上にあるのが、新しいAutomation APIです。



Automation APIを使用すると、Google Homeの新しいオートメーションエンジンとインテリジェント信号を使用して、アプリでホームオートメーションを作成・管理することが可能となります。オートメーションはモーションセンサーからの占有イベント、家電製品からのモード変更、スマートテレビからのメディアイベントなど、家庭からのデバイス信号によってトリガーすることが可能。つまり、「夜間に玄関のドアロックが解除されたら照明を点灯させる」といったオートメーションが、手軽に作れるようになることを意味します。





4:Google Homeのハブをテレビに拡張

Google Homeのハブは、Wi-FiとThreadを介してMatterデバイスのリモートアクセスとローカルコントロールを可能とするデバイスです。Home APIはGoogle Homeのハブのネットワークを利用することで、ユーザーが在宅時でも外出時でもMatterデバイスを制御できるようにします。



そのため、Googleは2024年後半にGoogle Homeのハブをアップグレードし、Homeランタイムを導入する予定です。これにより、Chromecast with Google TVを含むデバイス、Android 14以降を実行するGoogle TV搭載デバイス、LG製のスマートテレビなどがGoogle Homeのハブとして利用可能となります。





Home APIを利用することで、Google Homeのハブを介してローカルで照明やスイッチを素早くコントロールすることが可能となります。Googleによる初期のテスト段階では、デバイス制御がこれまでよりも最大3倍高速になることが確認されているため、アプリ開発者はHome APIを使ってより高速で応答性の高いローカルコントロールを構築することができるようになる予定です。



5:多様なアプリによる楽しい新しい体験

Googleはさまざまなメーカーと協力してスマートホームエクスペリエンスを構築しています。そのため、Google独自のデバイスだけでなく、LGやボルボなどの大企業からもHome APIに対応したデバイスが複数リリースされる予定です。





Home APIはすでにGoogleのアーリーアクセスパートナーに提供されており、Googleは開発者向けの待機リストも公開しています。Google HomeおよびNest製品の責任者であるアニッシュ・カトゥカラン氏は、The Vergeに対して「Home APIを利用した最初のアプリは、2024年秋頃にGoogle PlayおよびApp Storeに登場することとなるでしょう」と語りました。



ただし、Googleは2019年にホームオートメーション製品を連携させるためのサードパーティー開発者向けプログラムであるWorks With Nestを終了したことがあるため、「Googleがサードパーティー向けにこの種のAPIを公開し続けると信頼することはできません」という意見もあります。