免疫細胞は幼少期に経験した痛みを長期にわたって記憶している

新生児期に経験した痛みが、思春期に至るまで長期的な影響を与えるという研究結果が報告されています。痛みの経験は遺伝子レベルで子どもの痛みに対する反応システムの発達を変化させ、その結果、後の人生でより強い痛みの反応を引き起こすことが示唆されています。 Macrophage memories of early-life injury drive neonatal nociceptive priming: Cell Reports https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(24)00457-1 Immune cells carry a long-lasting 'memory' of early-life pain https://medicalxpress.com/news/2024-04-immune-cells-memory-early-life.html シンシナティ小児病院医療センターの研究チームが学術誌のCell Reportsに掲載した論文によると、痛みに対する反応システムの変化は免疫系の主要な要素の1つである発達中の マクロファージ で起こっているとのこと。マクロファージは白血球の一種で、体内に侵入した細菌や変性物質、死んだ細胞などを捕食する働きを持ちます。

・関連記事

痛みを鎮痛剤で抑えると「他人の痛みに共感する能力」までも低下する - GIGAZINE



「運動習慣がある人は痛みへの耐性が高い」という研究結果、慢性的な痛みの軽減に運動が効果的な可能性も - GIGAZINE



運動後の筋肉痛に乳酸は関係がない - GIGAZINE



睡眠不足によって「痛み」が引き起こされるメカニズムが判明 - GIGAZINE



なぜ人は辛い食べ物が好きなのか? - GIGAZINE

2024年05月03日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.