ストーリー性のあるマンガを自動生成するAIモデル「StoryDiffusion」

AIで生成した画像を使った 漫画 の著作権がアメリカで物議を醸したり、漫画の設定やあらすじを提案してくれるAIサービスが 登場 したりと、AIは絵やイラストの生成だけでなく漫画作品の制作にも活用されるようになってきています。中国のByteDanceと南開大学の研究チームが、ストーリーのある漫画を出力できるAIモデル「StoryDiffusion」を発表しました。 StoryDiffusion: Consistent Self-Attention for Long-Range Image and Video Generation https://storydiffusion.github.io/ StoryDiffusionは、統一感のある漫画キャラクターを出力することが可能です。例えば、以下は上からコマドリ、リス、ハリネズミのキャラクターを、左から順に「ベッドで起きる」「朝食を食べる」「道路にいる」といったプロンプトで出力した結果とのことですが、キャラクターの造形や絵柄がほとんど変わらないことがわかります。

2024年05月01日 16時00分00秒 in ソフトウェア, マンガ, Posted by log1l_ks

