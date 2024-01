2024年01月09日 19時00分 ネットサービス

NVIDIA Picasso搭載の生成AIを用いた画像生成サービス「iStockの生成AI」がスタート



ストックフォトサービス・iStockが、NVIDIA Picassoを搭載したAI画像生成サービス「iStockの生成AI」の提供を開始しました。



iStockのAI画像生成ツール | 商業使用対応のAI画像生成ツール - iStock

https://www.istockphoto.com/jp/ai/generation/about





世界最大級のストックフォトサイト「iStock」生成AIツール「iStockの生成AI」の提供を開始 | ゲッティイメージズ ジャパン株式会社のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000018083.html



Generative AI by iStock Powered by NVIDIA Picasso | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-picasso-istock-generative-ai/



「iStockの生成AI」は、NVIDIAによるカスタム生成AIファウンドリ・NVIDIA Picassoをベースに作られた、入力したプロンプトに対応する画像を生成してくれるサービス。



「画像生成AIで高品質な画像を生成するには呪文のような複雑な指示文(プロンプト)を入力する必要がある」というイメージを持っている人も多いですが、「iStockの生成AI」には自然な文章から自動的にプロンプトを作成できる「プロンプトビルダー」が搭載されているので、イメージやコンセプトの説明を入力するだけで、必要な画像が手に入ります。



「iStockの生成AI」のモデルはiStockを展開しているGetty Imagesが保有するクリエイティブライブラリの高品質コンテンツと独自データのみを使用してトレーニングされていて、著作権で保護されたものは排除されるように設計されているとのこと。このため、「iStockの生成AI」で作った画像は権利問題の心配をすることなく商用利用が可能です。



また、各画像は最大1万ドル(約140万円)まで法的補償でカバーされています。



iStockの最高プロダクト責任者であるグラント・ファーホール氏は以下のようにコメントしています。



AIを使用することで、クリエイターは想像できるものを何でも作り出す能力を得ることができます。VisualGPSの調査によると、中小企業の42%がマーケティング活動を後押しするためにAI生成コンテンツをすでに利用しています。iStockが生成AIを提供する主な目的は、お客様がクリエイティブなプロセスでAIを使用する際に、法的に保護されているものがデータセットに紛れ込んでしまい、作品に使用されてしまう可能性を心配することなく、簡単で手頃な価格のオプションを提供することです。当社のAI ジェネレーターは使いやすく、適切で高品質なビジュアルを生成し、当社の法的保護にバックアップされているため、お客様は当社の素晴らしいプリショット・ライブラリーと組み合わせてこの新しいサービスを安全に利用し、作品を向上させることができます



「iStockのAI生成ツール」の利用料金は100生成で2215円。1回の生成で4枚の異なる画像が作られ、追加料金なしでダウンロードとライセンスが可能です。



ちなみに、Getty Imagesは2023年9月に商用利用可能なAI画像生成サービス「生成AI by Getty Images powered by NVIDIA」のデモ提供を開始しています。



安全に商用利用可能なAI画像生成サービス「生成AI by Getty Images powered by NVIDIA」をフォトストックサービスのGetty Imagesが発表 - GIGAZINE