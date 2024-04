メーカーの垣根を越えてIoTデバイスを一元管理できる「Home Assistant」の開発チームが非営利団体「Open Home Foundation」を設立し買収のリスクを回避

・関連記事

ロボット掃除機・スマートホーム家電・ルーターなどさまざまなIoT・デバイスを全部まとめて接続し管理&自動化も可能な「Home Assistant」を使ってみた - GIGAZINE



ロボット掃除機やスマートホーム家電を一元管理できる「Home Assistant」に「ECOVACS」のロボット掃除機を追加する方法 - GIGAZINE



サードパーティーのサーバーやアプリに頼らない完全オフラインのスマートホームを構築した方法とは? - GIGAZINE



IoTメーカー・Chamberlainがサードパーティー製アプリによるアクセスをブロック - GIGAZINE



マツダがスマートカー機能のオープンソースソフトウェアとの統合を突如削除 - GIGAZINE



2024年04月23日 11時03分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.