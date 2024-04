PS4やPS5の純正コントローラーのドリフト現象を改善できるウェブアプリ「Dualshock Calibration GUI」

PlayStation 4の純正コントローラー「 DUALSHOCK 4 」やPlayStation 5の純正コントローラー「 DualSense 」を長期間使っていると、アナログスティックを動かしていないのにカメラやキャラクターが勝手に動く「ドリフト現象」が発生することがあります。そんなドリフト現象の修理に役立つウェブアプリ「 Dualshock Calibration GUI 」が公開されたので、実際に使う手順をまとめてみました。 Dualshock Calibration in the browser https://blog.the.al/2024/04/09/dualshock-calibration-in-the-browser.html ドリフト現象の発生原因は「部品の劣化によって、アナログスティックを基準点に固定できない」というパターンと「アナログスティックの基準点がズレており、アナログスティックを動かしていない状態でもいずれかの方向に動いていると認識されてしまう」というパターンに分けられます。部品の劣化が原因の場合は部品交換が必要ですが、アナログスティックの基準点がズレているだけならコントローラーをキャリブレーションすることで修理できる場合があります。DualShock Calibration GUIはゲームコントローラーに詳しい Al 氏が修理業者向けに配布していたキャリブレーションスクリプトを誰でも使いやすいように変更したもので、難しい操作不要でDUALSHOCK 4やDualSenseをキャリブレーションすることができます。 DualShock Calibration GUIでコントローラーをキャリブレーションするには、まずPCとコントローラーとUSBケーブルを用意します。コントローラーはあらかじめ十分に充電しておく必要があります。今回はDualSenseを用意しましたが、DUALSHOCK 4でも操作手順は同一です。

・関連記事

「PlayStation Portal リモートプレーヤー」のバラバラ分解動画が公開、スティックの修理は比較的簡単に - GIGAZINE



任天堂はスティックが勝手に動く「Joy-Conドリフト」に陥った不具合のあるJoy-Conを毎週数千台も受け取っているとの報道 - GIGAZINE



Xboxのコントローラーもスティックが勝手に動く「スティックドリフト」が発生し集団訴訟される - GIGAZINE



Nintendo Switch Liteでも「スティックが勝手に動く」不具合は修正されていないと判明 - GIGAZINE



2024年04月10日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.