Windows 10と11で勝手にデータを送信する機能やOneDriveの強制利用をオフにできるフリーソフト「O&O ShutUp10++」

項目名をクリックすると解説が表示されます。例えば以下の「Disable and reset Advertising ID and info」だと、「Windowsはインストールおよび使用したアプリ、閲覧履歴に基づいて広告を表示するための商用IDを作成します。これらの広告は、Microsoft以外のアプリでも表示される可能性があります」とのこと。

Windows 10およびWindows 11で、PCから外部へデータを受け渡す設定を簡単に管理できるソフトウェアが「 O&O ShutUp10++ 」です。無料なので実際に導入してみました。 O&O ShutUp10++ – Free antispy tool for Windows 10 and 11 https://www.oo-software.com/en/shutup10 まずは上記公式サイトにアクセスして「Download」をクリックします。

2024年04月07日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

