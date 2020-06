無料でPC動作を重くするタスクスケジューラやサービスを簡単にオンオフしたりWindowsが送信するプライバシー情報を管理できるソフトウェア「WPD」

Windowsは カスタマーエクスペリエンス向上プログラム や エラー報告 などを通して、ユーザーの情報をMicrosoftに対して送信していますが、各情報を送信するかどうかを定める「プライバシー設定」は初心者にとってわかりにくいものです。「 WPD 」は、各種の個人情報を送信するプライバシー設定やバックグラウンドで動作する サービス 、一定期間でプログラムを稼働させる スケジューラ などの各設定を手軽に変更できる無料のソフトウェアです。 WPD | The real privacy dashboard for Windows. https://wpd.app/ まずは公式ページにアクセスし、「Download」をクリックしてソフトウェアをダウンロードします。

・関連記事

Windowsのパスワードを「chntpw」で強制リセットしてログインできなくなったPCを使えるようにする方法 - GIGAZINE



無料&インストール不要でWindows XP風のスタートメニューをクリック一発で起動可能な「Spencer」 - GIGAZINE



無料でWindowsのシステムメニューを拡張して利便性をアップできる「SmartSystemMenu」 - GIGAZINE



無料でWindowsの「Alt+Tab」をもっと便利にする「Alt-Tab Terminator」レビュー - GIGAZINE



2020年06月11日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.