情報通信研究機構が毎秒378.9テラビットの光通信に成功して世界記録を更新、光ファイバー1本で「日本の全トラフィックの11倍のデータ」を伝送可能

・関連記事

レーザー通信による毎秒1テラビットのデータ転送のテストが成功、海底ケーブルが不要になる可能性 - GIGAZINE



宇宙から地上へのレーザー通信が毎秒200ギガビットを達成し新記録樹立、5分で映画1000本相当の2テラバイトを転送可能 - GIGAZINE



世界のインターネット上の全トラフィックを転送することが可能な技術が登場 - GIGAZINE



FCCが「ブロードバンド」の基準を「下り100Mbps:上り20Mbps」に引き上げ - GIGAZINE



膨大な手数料を回避すべく独自にインターネットプロバイダーを構築した男「ファイバーケーブルガイ」がサービスを600世帯まで拡大 - GIGAZINE



2024年03月29日 15時11分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.