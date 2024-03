2024年03月21日 10時46分 ソフトウェア

OpenAIの次世代大規模言語モデル「GPT-5」が2024年夏に公開されるとの報道



OpenAIの大規模言語モデル「GPT-5」が2024年の夏頃に登場すると報じられています。既存のGPT-4からメジャーアップデートを果たすのか、あるいはGPT-4.5のような形になるのかは不明ですが、サム・アルトマンCEOが「前より良くなっている」と話したと報じられています。



Business Insiderによると、OpenAIはGPT-5を2024年中頃にリリースする見込みで、おそらく夏頃になるだろうと見られているとのこと。Business Insiderは、OpenAIに詳しい匿名の人物の話として、一部の企業顧客がGPT-5とChatGPTの拡張機能に関するデモを受け取ったと伝えています。



テキストだけでなく画像など他のコンテンツの入力も受け付ける「マルチモーダルAI」として登場したGPT-4は、2024年3月14日にリリースから1周年を迎えました。さまざまなタスク処理の補助に貢献したこのAIモデルの後継はいつ出るのかといった質問に対し、アルトマンCEOはしばしば答えをはぐらかしていました。





Business Insiderによると、アルトマンCEOはGPT-5のデモを見て「素晴らしい」「前より良くなっている」と話したそうです。OpenAIはGPT-5をまだトレーニング中であり、トレーニング完了後に社内で安全性テストを受け、公開前に問題を特定して対処する予定だとのこと。



なお、アルトマンCEOは過去に受けたインタビューで「今年(2024年)は素晴らしい新モデルをリリースする予定です。どんな名前になるかはわかりませんが」と語っており、2024年中に何らかの主要なAIモデルを発表する用意があることを示唆していました。ただ、それが「GPT-5」と呼ばれるのか、それともGPT-4 Turboのアップグレードなのか、あるいはGPT-4.5のような名称になるのかはわかっていません。