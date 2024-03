Twitter創業者ジャック・ドーシー率いる決済サービス「Block」がビットコインハードウェアウォレット「Bitkey」の出荷を開始、アプリ・回復ツール・Cash AppやCoinbaseとの統合などを備えて価格は約2万2000円

・関連記事

Twitter創業者ジャック・ドーシーが支援する分散型SNS「Nostr」をベースにしたアプリ「Damus」が「ビットコイン投げ銭機能をやめないと削除する」とAppleから脅迫されていたことが発覚 - GIGAZINE



ジャック・ドーシー率いる決済サービス企業「Block」の利用者水増し疑惑や犯罪への悪用をまとめたレポートが公開され株価急落 - GIGAZINE



仮想通貨・ビットコインの開発者を訴訟の危機から保護するための基金「Bitcoin Legal Defense Fund」をTwitter創業者のジャック・ドーシーが立ち上げ - GIGAZINE



モバイル決済企業「Square」が2021年第3四半期の収益を発表、全体の粗利益は増加するもビットコイン関連は減少傾向に - GIGAZINE



Twitterの創業者が「ビットコインマイニングシステム」の構築を検討中と発言、マイニング事業への本格参入を示唆 - GIGAZINE





2024年03月14日 11時40分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.