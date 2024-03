宇宙探査が活発化する中で問題になる「宇宙放射線」の影響を少なくするにはどうすればいいのか？

宇宙探査における大きな問題のひとつが「 (PDFファイル) 宇宙放射線 」と呼ばれるX線やガンマ線等の電磁波、陽子や中性子、電子などの粒子線などからなる電離放射線です。これらは人体や計器類に致命的な悪影響を与え、他天体の有人探査などを困難にしています。しかし、 欧州宇宙機関 (ESA)や アメリカ航空宇宙局 (NASA)などの宇宙開発機関が、宇宙放射線から人体などを保護するためのアクティブシールドの開発を進めています。 Shields up: New ideas might make active shielding viable | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2024/03/shields-up-new-ideas-might-make-active-shielding-viable/

・関連記事

ブラックホール級にヤバい宇宙の怪物「マグネター」とは? - GIGAZINE



超新星爆発が地球の近くで発生すると何が起こるのか? - GIGAZINE



火星への旅行や滞在は人間の心身にどんな影響を及ぼすのか? - GIGAZINE



天文学者が1991年以来最大エネルギーの宇宙線「アマテラス粒子」を検出 - GIGAZINE



惑星防衛プロジェクトで小惑星の衝突から地球を守るにあたって核を使うときの有効性検証に役立つモデルをローレンス・リバモア国立研究所が開発 - GIGAZINE



たった45日で宇宙船が火星に到達する「レーザー熱推進」を利用した航法が考案される - GIGAZINE

2024年03月13日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.