AMDがゲームちらつき低減技術「FreeSync」の認証条件を144Hz以上に引き上げ60Hzのモニターが対象外に

AMDはゲームプレイ時のモニターのチラつきを低減する技術「 FreeSync 」を開発しており、FreeSyncに対応したモニターへFreeSync認証を与えています。このFreeSyncについて、認証条件を引き上げていたことが明らかになりました。 Evolution of Gaming and AMD FreeSync™ Technology - AMD Community https://community.amd.com/t5/gaming/evolution-of-gaming-and-amd-freesync-technology/ba-p/670546 「GPUが1秒間に画面を出力する回数(フレームレート)」が「モニターが1秒間に画面を描画する回数(リフレッシュレート)」を下回ると、「画面を描画しなおすタイミングが来たのに、GPUからの出力が間に合っていないため前回と同じフレームを表示するしかない」という状況が発生し、画面の表示がチラつくことがあります。FreeSyncはフレームレートに合わせてリフレッシュレートを調整する技術で、GPUでの処理が遅くなりがちな高負荷なゲームでもチラつきを抑えてプレイすることができます。 FreeSyncの効果を示すイメージ画像が以下。FreeSyncがオフの場合、フレームレートがリフレッシュレートを下回ると以下のように画面表示がズレることがあります。このズレが、プレイヤーには一瞬のチラつきとして認識されます。

