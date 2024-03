Starlinkのアンテナで妨害波からの影響を受けにくくして受信感度も強化するGPSアンテナ改造法

イーロン・マスクの衛星通信サービス「Starlink」のアンテナは、有用な信号を捉えきれず、他の信号に受信を妨害されてしまうことがあります。これを改善するためのアンテナ改造方法をソフトウェアエンジニアのオレグ・クトコフ氏が解説しました。 Connecting external GPS antenna to the Starlink terminal – Oleg Kutkov personal blog https://olegkutkov.me/2023/11/07/connecting-external-gps-antenna-to-the-starlink-terminal/ Starlinkのアンテナにはいくつか種類があり、初代から順に「REV1」「REV2」などと呼ばれています。REV1とREV2は丸形、GIGAZINEでレビューした以下の四角いアンテナはREV3、2023年11月に登場した モデル はREV4。他にも「High Performance」などの亜種があります。 コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー - GIGAZINE

