Adobeが生成AI搭載の音楽版Photoshop「Project Music GenAI Control」を発表



Adobeが生成AI搭載の音楽生成および編集ソフトウェア「Project Music GenAI Control」を発表しました。Project Music GenAI Controlを使うことで、ユーザーはテキストプロンプトから音楽を生成し、そのまま生成した音楽を使って音声を編集することができるとのことです。



Here’s how generative AI is about to revolutionize audio creation and editing | Adobe Blog

https://blog.adobe.com/en/publish/2024/02/28/adobe-research-audio-creation-editing



Adobe announces new prototype AI tool for creating and editing audio - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/28/24085551/adobe-project-music-genai-control-prototype-tool-hot-pod



Adobeは、Project Music GenAI Controlを紹介する以下のムービーをYouTubeで公開しています。



Project Music GenAI Control | Adobe Research - YouTube





Project Music GenAI Controlで音楽を生成するには、「パワフルなロック」「ハッピーダンス」「悲しいジャズ」「オーケストラ風」など、生成したい音楽のスタイルを指定するテキストを入力します。





すると、搭載されている生成AIによって、指定した通りの音楽が生成されます。同時に、生成された音楽のスペクトログラムがウィンドウ内に表示されています。





さらに、Project Music GenAI Controlが生成した音楽をもとに、そのままツール上で音楽のテンポや構造、繰り返しパターンを調整でき、カット編集も可能。生成した音楽をリミックスしたり、映像コンテンツのBGM向けにループを設定したりすることが簡単にできるとAdobeは述べています。





Adobe Researchのシニアリサーチサイエンティストであるニコラス・ブライアン氏は「Project Music GenAI Controlを使用すると、生成AIが共同作成者になります。適切な雰囲気やトーン、長さの音声を必要とする放送局やポッドキャスターなどにとって、プロジェクト用の音楽を作成するのに役立ちます」とコメントしています。



GoogleのMusicLMやMetaのAudioCraftなど、音楽を生成してくれるAIについてはすでに各社が開発しています。しかし、これらはテキストプロンプトで入力した通りに音楽を生成する機能を有しているものの、そのまま出力した音楽を編集する機能はほとんどサポートされていません。つまり、望む結果が得られるまで楽曲を生成し続けるか、編集ソフトを使って手動で音楽を編集する必要があります。



ブライアン氏は「Project Music GenAI Controlの最も興奮する点の一つは、音楽を生成するだけでなく、Photoshopのように音声を形作り、微調整し、編集するためのコントロールをクリエイターに提供していることです。Project Music GenAI Controlは、ピクセルレベルで音楽を制御できるといえます」と述べました。





なお、Project Music GenAI Controlはカリフォルニア大学とカーネギーメロン大学が共同で開発しており、Adobeは「早期段階の実験」と説明しています。将来的にProject Music GenAI ControlがAuditionやPremiere Proなどの既存の編集ソフトに組み込まれる可能性はありますが、記事作成時点ではまだ一般公開されておらず、リリース日も発表されていません。