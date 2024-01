2024年1月26日のヘッドラインニュース

【仕事絵】

にじさんじEN台湾限定カフェの4人男性VTuberのビジュアルを担当させていただきました!

Responsible of designing the visuals for the 4 VTubers of Nijisanji en Taiwan Limited Cafe!#NIJISANJI_EN #OU_EN_cafe #CAPSULE #飛天奶茶 pic.twitter.com/UDgMV8ZfCC