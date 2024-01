わずか8キロバイトのアニメーション映画を作る方法とは？

Ctrl-Alt-Testはこれらのデータを全てコード化することでデータを圧縮。音楽に関しては「演奏のための楽譜」「各楽器への指示リスト」をデータ化しています。また、さらなるデータ圧縮のために「 Crinkler 」という特殊な圧縮ツールが使用されました。 しかし、Crinklerを使用しても 合計42キロバイトのシェーダーのソースコード が残されました。そのため、このシェーダーをバイナリに収めるためのさらなる手順が求められます。 Ctrl-Alt-Testはシェーダーのソースコードをさらに縮小するため、独自に開発した「 Shader Minifier 」と呼ばれるツールを使用しました。 Shader Minifierを用いた作業の結果、合計42キロバイトのシェーダーのソースコードを約5キロバイトにまで圧縮することに成功。見事Ctrl-Alt-Testは音楽や実行のためのC++コードを含めてデータを8キロバイト以内に収めることに成功しました。 なお、Ctrl-Alt-Testが制作した作品「The Sheep and the Flower」のソースコードはGitHubで公開されています。 GitHub - ctrl-alt-test/mouton https://github.com/ctrl-alt-test/mouton

・関連記事

大規模言語モデルを用いて3Dコンテンツの手続き型モデリングを実現するフレームワーク「3D-GPT」が登場 - GIGAZINE



GPUを使ってウェブ上のグラフィックスを改善するWebGLの後継API「WebGPU」がChrome 113ベータ版で利用可能に - GIGAZINE



ホログラムでスター・ウォーズのデス・スターを再現するムービーが大人気 - GIGAZINE



ウェブのグラフィック性能を大幅に引き上げるWebGPUではWebGLのどんな部分が改善されているのか? - GIGAZINE



画像生成AIの「Stable Diffusion」をゲームに活用する方法 - GIGAZINE

2024年01月26日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.