Samsungがスマートリング「Galaxy Ring」を開発中であることを明らかに

日本時間の2024年1月18日に行われたSamsungの2024年度新製品発表会「 Galaxy Unpacked 2024 」において、新たなスマートリング「Galaxy Ring」のリリースを予告しました。 Samsung is making a Galaxy Ring - The Verge https://www.theverge.com/2024/1/17/24041859/samsung-smart-galaxy-ring-unpacked

2024年01月18日 10時35分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

