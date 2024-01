Amazonが有料版サブスクのAlexaとして「Alexa Plus」を開発中、一方で開発をめぐって社内で対立が発生していることも報じられる

Amazonが音声アシスタント「 Alexa 」で、有料サブスクリプションサービスの「 Alexa Plus 」の開発を進めていることが報じられました。2024年6月30日のリリース期限に向けて、AmazonではAlexa Plusの開発やテストに取り組んでいるとみられています。 Amazon reportedly unsatisfied with a paid version of Alexa, faces internal conflict - Neowin https://www.neowin.net/news/amazon-reportedly-unsatisfied-with-a-paid-version-of-alexa-faces-internal-conflict/

2024年01月18日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

