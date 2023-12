天然ダイヤと同成分の人工物「ラボグロウンダイヤモンド」がダイヤモンド市場で大きな存在感

Lab-grown diamonds drive cost of all diamonds down https://www.axios.com/2023/12/24/diamonds-lab-grown-natural-price-cartier-dousset アメリカ宝石学会(GIA)によると、ラボグロウンダイヤモンドは天然ダイヤモンドと同じ化学的および物理的特性を持ったものです。2018年には 連邦取引委員会 (FTC)が「ラボグロウンダイヤモンドはダイヤモンドである」と 認定 しており、2019年にはGIAがラボグロウンダイヤモンドに「合成」という単語を使うことを 止めています 。 業界アナリストのポール・ジムニスキー氏によると、2021年の天然ダイヤモンドの記録的な需要と供給不足により、2022年に天然ダイヤモンドの価格高騰が起きたそうです。これにより、天然ダイヤモンドよりも安価に購入可能なラボグロウンダイヤモンドの需要が大きく伸びた模様。天然ダイヤモンドとラボグロウンダイヤモンドの1カラット当たりの平均価格の推移を示したのが以下の折れ線グラフで、ラボグロウンダイヤモンド(紫色の線)が天然ダイヤモンド(水色の線)よりも安価であることがわかります。

・関連記事

超希少ダイヤモンドの内部に閉じ込められていた「地球深部の新事実」とは? - GIGAZINE



本物よりも硬い人工ダイヤモンドが実験室で形成される - GIGAZINE



ダイヤモンドの中から「新種の鉱物」が発見される - GIGAZINE



「希少なダイヤモンド」という幻想はどのようにして作り上げられていったのか? - GIGAZINE



1000兆トンのダイヤモンドが地中深くに眠っていることが判明 - GIGAZINE



2023年12月25日 17時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.