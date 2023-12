Android版Chromeを装ってPINコードやパスワードを盗み出すマルウェア「Chameleon」が発見される

Android版Chromeを装ってシステムに侵入しロック解除用のPINコードやパスワードを盗み出すマルウェア「 Chameleon 」の詳細がセキュリティ企業の「 ThreatFabric 」によって報告されました。 Android Banking Trojan Chameleon can now bypass any Biometric Authentication https://www.threatfabric.com/blogs/android-banking-trojan-chameleon-is-back-in-action

2023年12月25日 12時27分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1o_hf

