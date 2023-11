ChatGPTを超えるという大規模言語モデル「OpenChat」をローカルで動作させて実力を確かめてみた

日本語が苦手なのかと思い、「What are you good at?(何が得意ですか?)」と英語で質問してみましたが、前の質問に引きずられたのか日本語で回答されました。

2023年11月26日

